اليابان تسمح بعودة سكان بلدة في فوكوشيما بعد 11 عاما على الكارثة النووية

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ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية أن السلطات رفعت أمر الإخلاء الذي فرض قبل 11 عاما في بلدة تضم محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية، بسبب ارتفاع مستويات الإشعاع في المنطقة.

وقالت الوكالة إنه تم رفع القيود في منطقة يصعب العودة إليها، وتبلغ مساحتها حوالي 8.6 كيلومتر مربع في بلدة أوكوما بمحافظة فوكوشيما، لتصبح الأولى التي ترفع فيها القيود من بين بلدتين تمتد فيهما محطة فوكوشيما دايتشي التي تشغلها شرطة طوكيو للطاقة الكهربائية في شمال شرقي اليابان.

وكان سكان بلدة أوكوما، البالغ عددهم حوالي 11500 شخص، أجبروا على إخلاء منازلهم بعد زلزال قوي بلغت شدته تسع درجات على مقياس ريختر ضرب أجزاء واسعة من اليابان في الحادي عشر من مارس عام 2011، وتسبب الزلزال في تسونامي أدى إلى انهيارات في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، وجعل المنطقة غير صالحة للسكن.