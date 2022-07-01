المالك السابق للفورمولا 1: أنا مستعد لتلقي رصاصة فداء لبوتين

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وصف بيرني إيكلستون، المالك السابق للحقوق التجارية لفورمولا 1، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه شخص من الدرجة الأولى، وأنه على استعداد لتلقي رصاصة من أجله.

وقال إيكلستون في حوار على "قناة آي تي" متحدثا عن موقفه من الحرب في أوكرانيا: "ما زلت كما في السابق مستعدا لتلقي رصاصة من أجل بوتين. سيكون من الأفضل تجنب الإصابة، لكني مستعد لتلقي رصاصة عنه، لأنه شخص من الدرجة الأولى ويفعل ما يعتقد أنه صحيح. يفعل ذلك من أجل روسيا".

وتطرق المالك السابق للفورمولا 1 إلى مسؤولية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عما يجري، وقال بهذا الشأن: "لسوء الحظ، جميع رجال الأعمال، وأنا بالتأكيد، ارتكبوا أخطاء من وقت لآخر. عندما يحدث هذا، فإنك تبذل قصارى جهدك لإصلاحه. إذا تم ذلك بالشكل الصحيح، أعني شخصا آخر في أوكرانيا. أفهم أنه كان كوميديا وأعتقد أنه يريد البقاء في مهنته. أعتقد أنه لو فكر في الأمر بشكل صحيح، لكان قد بذل جهودا كافية للتحدث إلى السيد بوتين، فبوتين شخص عاقل وكان سيستمع إليه ويفعل شيئا.

وحين سئل، هل تعتقد أن الرئيس زيلينسكي كان يجب أن يفعل المزيد لتجنب هذه الحرب؟ وهل كان بإمكان زيلينسكي، وليس بوتين، تجنب ذلك؟، أجاب إيكلستون قائلا: بالتأكيد.