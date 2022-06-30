انهيار أرضي ضخم في شرق الهند يوقع عشرات القتلى والجرحى

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قال مسؤولون محليون، اليوم الخميس، إن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وإن هناك مخاوف من احتمال مقتل نحو 50 آخرين بعد انهيار أرضي هائل في منطقة نائية بولاية مانيبور بشمال شرق الهند.

ووسط أمطار غزيرة وطقس قاس، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 19 ناجيا من تحت الأنقاض صباح اليوم الخميس بعد وقوع الانهيار الأرضي في موقع بناء للسكك الحديدية في الساعات الأولى من اليوم، لكنهم قالوا إن احتمال العثور على المزيد من الناجين ضئيلة.

وانهمرت هذا الشهر مستويات غير مسبوقة من الأمطار على ولايات شمال شرق الهند وكذلك بنغلادش المجاورة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا.

وترك الملايين ديارهم بسبب السيول المدمرة في الأسابيع الأخيرة كما غمرت المياه بعض المناطق المنخفضة.