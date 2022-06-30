روسيا تختبر إحدى أهم غواصات الإنقاذ بعد تعديلها

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أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الاستعدادات جارية لعملية اختبار غواصة الإنقاذ الشهيرة "AS-36" والتي خضعت لعمليات تطوير وتحديث للمعدات.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "تتم حاليا عملية تحضير الطاقم الذي سيعمل مع غواصة الإنقاذ AS-36 التي خضعت لعمليات تعديل وتحديث للمعدات، وخلال الاختبارات التي ستخضع لها الغواصة سيتم التحقق من آلية عمل المعدات الجديدة التي حصلت عليها، والتأكد من قدراتها على الحركة والمناورة فوق سطح الماء وتحته".

وأشار البيان إلى أن الغواصة وخلال تحديثها في السنوات الماضية أدخلت عليها العديد من التعديلات لزيادة قدراتها على تقديم المساعدة للغواصات المتضررة في حالات الطوارئ، وحصلت على معدات راديوية جديدة بالكامل، كما زودت بأنظمة متطورة للملاحة وتحديد المواقع، وتم اختبار أجزاء هيكلها في الظروف المخبرية لتكون قادرة على تحمل الضغوطات عند الغوص لعمق 1000 تحت الماء.

وطورت روسيا غواصة AS-36 الشهيرة في إطار المشروع الحكومي رقم 18270 في أحد مصانع السفن والغواصات بمدينة نيجني نوفغورود، وبدأت باستخدامها في سلاح البحرية منذ العام 1994، لتشارك منذ ذلك الحين في العديد من عمليات إنقاذ السفن والغواصات.

وعام 2017 أعلن مكتب"لازوريت" الروسي للتصاميم الهندسية عن خطة لإدخال تحديثات كبيرة على هذه الغواصة، وأنها ستحصل بعد التعديل على إمكانيات أكبر بكثير.

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