للمرة الثانية.. البنتاغون يفشل في اختبار صاروخ فرط صوتي في هاواي ويحدد السبب

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أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، أن اختبارات صاروخ أمريكي فرط صوتي فشلت بسبب مشكلة في إطلاقه.

وأفادت الوكالة أن محاولة الإطلاق جرت يوم أمس الأربعاء، 29 يونيو، حيث قال المتحدث باسم "البنتاغون"، تيم غورمان، أن "العطل حدث بعد تشغيل المحرك".

وتجدر الإشارة إلى أن تلك هي المحاولة الثانية في إطار برنامج "الضربة السريعة التقليدية" Conventional Prompt Strike، وهي وحدة مخططة وصاروخ باليستي أطلق من غواصات من طراز "فرجينيا".

وكان سلاح الجو الأمريكي قد أجرى، 14 مايو الماضي، اختبارا ناجحا لصاروخ "كروز" واعد تفوق سرعته سرعة الصوت، حيث تم الإطلاق من الساحل الجنوبي لولاية كاليفورنيا، وبلغت سرعة الصاروخ خمسة أضعاف سرعة الصوت.