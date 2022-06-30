الحكومة البريطانية تقرر رفع الميزانية العسكرية

A + A -

قررت الحكومة البريطانية رفع الميزانية العسكرية في مجالات عديدة خاصة في ما يعرف بحرب الـ"سايبر" وتعزيز القدرات البريطانية في هذا الحقل.

وكان وزير الدفاع بين والاس، طلب من رئيس الوزراء بوريس جونسون، رفع ميزانية الدفاع إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، حيث تظهر الأرقام الصادرة حديثا من حلف "الناتو" أن النسبة التي تنفقها المملكة المتحدة قد انخفضت للعام الثاني على التوالي.

كما دعا إلى زيادة عديد عناصر الجيش، على الرغم من التخفيضات الأخيرة في الجيش، وحذر من النقص في المستقبل في أطقم القوات البحرية والجوية، وكذلك في المدفعية الصاروخية بعيدة المدى.

وأفاد مراسل RT بأن الوضع الاقتصادي الراهن جعل الحكومة غير قادرة على تبرير مصدر الأموال التي ستخصص للميزانية الحربية.

وعن دعم تايوان ضد الصين قالت وزيرة الخارجية ليز تراس إن "بريطانيا والدول الغربية تعمل على دعم تايوان في مواجهة الصين عسكريا وماديا".