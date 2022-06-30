المراقب العام الأمريكي: هناك تهديدات أمنية متزايدة من قبل روسيا والصين

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اعتبر جين دودارو المراقب العام لمكتب المحاسبة الحكومية في الولايات المتحدة أن "التهديدات للأمن القومي الأمريكي الصادرة من روسيا والصين وعدة دول أخرى، لا تزال تتفاقم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها دودارو أمام مجلس الشيوخ بشأن ميزانية مكتب المحاسبة الأمريكية للسنة المالية 2023.

وقال المراقب العام: "التهديدات للأمن القومي تتزايد، بما في ذلك من روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، فضلا عن التهديدات العالمية والمحلية الأخرى".

وحسب دودارو، فإن الأحداث في أوكرانيا تشير إلى "احتمال حدوث عواقب يمكن أن تتحدى النظام العالمي القائم وتقوض الأمن الدولي".

وأشار دودارو إلى أنه في ظل الظروف المتغيرة، يخطط البنتاغون لاستثمار أكثر من 1.79 تريليون دولار في برامج التسلح بالغة التكلفة، وسيواصل مكتب المحاسبة تقييم مدى نجاح المؤسسة العسكرية في تحسين شراء هذه البرامج.

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم مراقبو الحسابات بتقييم قدرة وزارة الدفاع على تطوير جيش "مدرب بشكل صحيح ومستعد لمواجهة التهديدات الناشئة".

وفي وقت سابق، أقر حلف الناتو في قمته بمدريد، مفهوما استراتيجيا جديدا له، يصنف روسيا على أنها "التهديد الأكثر خطورة" لأمن الحلف.