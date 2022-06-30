قمة الناتو.. كوريا الجنوبية تحذر من تهديدات للقيم العالمية

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قال مسؤول كوري جنوبي إن رئيس بلاده، يون سوك يول، حذر قمة حلف شمال الأطلسي من التهديد الذي تواجهه القيم العالمية، في وقت يشهد صراعا وتنافسا جديدا، في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتعاون الصين مع روسيا.

وأصبح يون سوك يول أول زعيم كوري جنوبي يحضر قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وينضم إلى قادة الحلف بصفة مراقب في قمة منعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد، مع تكثيف القوات الروسية هجماتها في شرق أوكرانيا.

وقال مسؤول كوري جنوبي إن يون ذكر في كلمة ألقاها أمس الأربعاء أن "مع البنية الجديدة للتنافس والصراعات، هناك أيضا حركة تنكر القيم العالمية التي كنا نحميها"، وفقا لرويترز.

ونقل المسؤول عن يون قوله في خطابه إن المجتمع الدولي يواجه تهديدات أمنية معقدة لا تستطيع دولة واحدة حلها، لكنه لم يذكر روسيا أو الصين.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، اليوم الخميس "كان (يون) يشير إلى حرب أوكرانيا، وكما فعلت معظم الدول المشاركة الأخرى، فقد أثار مخاوف بشأن مسؤولية روسيا عن الحرب ومسؤولية الصين في المجتمع الدولي".

وكوريا الجنوبية حليف قوي للولايات المتحدة وتستضيف نحو 28 ألف جندي أميركي، كما طورت علاقة اقتصادية مهمة مع الصين، الشريك التجاري الأكبر لسول.

وسيتعين على يون، مثل من سبقه من رؤساء، أن يوازن بين هاتين العلاقتين بينما يواجه في نفس الوقت كوريا الشمالية التي تطور ترسانتها من الأسلحة النووية والصواريخ اللازمة لإطلاقها.

وقال مسؤولون كوريون جنوبيون قبل القمة إن يون يأمل في بناء علاقات مع أعضاء الحلف في مواجهة الوضع الدولي الذي لا يمكن التنبؤ به وتعزيز التعاون الدولي بشأن طموحات كوريا الشمالية النووية.

واجتمع يون والرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي حضر أيضا قمة الحلف كمراقب، واتفقوا على أن التقدم في البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية يشكل تهديدات خطيرة ليس فقط لشبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا لشرق آسيا والعالم.

وحذرت وسائل الإعلام الصينية الحكومية من حضور كوريا الجنوبية واليابان لقمة حلف شمال الأطلسي، وانتقدت توسيع شراكات الحلف في آسيا.

وقالت كوريا الشمالية في وقت سابق هذا الأسبوع إن مشاركة حلف الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من شأنها أن تستورد الصراع المحتدم في أوروبا.