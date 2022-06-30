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بوتين يرد على جونسون ويذكره بما فعلت تاتشر

30
JUNE
2022
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رد الرئيس فلاديمير بوتين على تصريح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بالقول إن هذه ليست إشارة لبقة تماما من جانب جونسون على ما يحدث اليوم.

وتذكر الرئيس بوتين، بهذه المناسبة، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، التي قررت ذات مرة البدء بعملية عسكرية.

وأضاف بوتين: "في هذا الصدد، أود فقط أن أذكر بأحداث التاريخ الحديث، عندما قررت مارغريت تاتشر بدء الأعمال القتالية ضد الأرجنتين من أجل جزر فوكلاند. ها هي امرأة، اتخذت قرار بدء الأعمال القتالية".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الجزر المذكورة تقع على مسافة بعيدة جدا عن بريطانيا، وقال بوتين:" أين هذه الجزر وأين بريطانيا؟ كل ذلك كانت تمليه طموحات إمبراطورية لا أكثر، ومحاولة لتأكيد الصفة الإمبراطورية".

في وقت سابق قال رئيس الوزراء البريطاني، في مقابلة مع قناة ZDF، إن بوتين لم يكن ليطلق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لو كان امرأة. وشدد جونسون على أن تصرفات بوتين تجاه أوكرانيا "مثال ممتاز على الفحولة السامة".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على كلام رئيس الوزراء البريطاني، إن "بوريس جونسون لديه أوهام تفوح منها رائحة العرق".

روسيا اليوم
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