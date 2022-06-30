جريمة مروعة.. رصاصة تقتل سيدة كانت تجر عربة أطفال

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قتلت امرأة تبلغ من العمر 20 عاما كانت تدفع عربة طفلها في أحد شوارع مدينة نيويورك، برصاصة أصابتها في الرأس، يوم الأربعاء.

وقالت إدارة شرطة نيويورك إن المرأة نقلت إلى مركز ميتروبوليان الطبي حيث توفيت متأثرة بجراحها، مضيفة أن طفلها لم يمسه سوء.

وفي مؤتمر صحفي قرب مكان الحادث في مانهاتن، ناشد إريك أدمز رئيس بلدية نيويورك بالمساعدة في ضبط مطلق النار.

وقال أدمز: "سنعثر على الشخص المتهم بارتكاب هذه الجريمة المروعة. سنجده ونقدمه للعدالة".

وطلبت إدارة شرطة نيويورك على تويتر من السكان البقاء بعيدا عن المنطقة من أجل التحقيقات، وفقما ذكرت "رويترز".

وتعرضت المرأة لإطلاق نار مرة واحدة بعدما اقترب منها مسلح يرتدي ملابس سوداء من الخلف.

ولم تلق الشرطة القبض على أي مشتبه به حتى مساء الأربعاء.

ويعد هذا الحادث الأحدث ضمن سلسلة هجمات، يبدو بعضها عشوائيا، في شوارع ومحطات مترو في نيويورك أثارت حالة من التوتر والقلق بين السكان.