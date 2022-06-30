بوتين: تحرير دونباس وتحقيق أمن روسيا هو الهدف النهائي وراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

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روسيا اليوم: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تحرير دونباس وحماية أهلها وتحقيق أمن روسيا الذاتي هو الهدف النهائي وراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي على هامش القمة السادسة لدول بحر قزوين التي عقدت في عشق آباد إن "الهدف النهائي هو الذي حددته في 24 فبراير، وهو تحرير دونباس وحماية هؤلاء الناس فيها وخلق الظروف التي أن تضمن أمن روسيا نفسها، وهذا كل شيء".

ولفت إلى أن العمل على تحقيق الهدف مستمر بهدوء وضمن الإيقاع.

وأضاف أن "الجيش الروسي يتحرك ويصل إلى الخطوط التي تم رسمها لتحقيق الهدف من العمليات القتالية، وكل شيء يسير حسب الخطة".