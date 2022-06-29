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إنتاج النفط الأمريكي يرتفع خلال الأسبوع الماضي إلى 12.1 مليون برميل يوميا

29
JUNE
2022
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أعلنت إدارة معلومات الطاقة بوزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مستوى إنتاج النفط في البلاد لم يتغير خلال الأسبوع المنتهي في 17 يونيو/ حزيران الجاري، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، ليبقى عند مستوى 12 مليون برميل يوميا.
موسكو- سبوتنيك. ورفعت وزارة الطاقة الأمريكية في السابع من يونيو الجاري، توقعاتها لمتوسط إنتاج النفط في البلاد للعام الحالي إلى 11.92 مليون برميل، وللعام المقبل إلى 12.97 مليون برميل يوميًا.
وكان الإنتاج للأسبوع المنتهي في 24 يونيو، عند أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان (الأسبوع المنتهي في 24 أبريل) 2020، عندما كان المؤشر أيضا 12.1 مليون برميل يوميا.

في المتوسط، خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط 12 مليون برميل يوميا.

هذا وتقدم إدارة معلومات الطاقة بيانات دقيقة عن الإنتاج في تقرير شهري بفارق شهرين؛ ووفقا للبيانات النهائية، بلغ إنتاج النفط في مارس/ آذار 11.66 مليون برميل يوميا، في أبريل - 11.55 مليون، والعام الماضي بأكمله - بمتوسط 11.19 مليون برميل يوميا.

إلى ذلك أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمر باستخدام مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة ستة أشهر، في محاولة للسيطرة على ارتفاع أسعار الطاقة كجزء من تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

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