الخارجية الهنغارية تدعو روسيا والناتو للحفاظ على قنوات الاتصال لمنع الاشتباك

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قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سييارتو إنه يجب على الناتو وروسيا إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لمنع حدوث صدام مباشر بشأن الأزمة الأوكرانية.

واعتبر الوزير في قمة الناتو في مدريد أنه "من الضروري الحفاظ على قنوات اتصال استراتيجية من أجل تجنب المواجهة المباشرة بين الناتو وروسيا ومنع التصعيد غير المقصود".

ومعلقا على المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الناتو، ذكَر سييارتو بأن الحلف "لن يزود أوكرانيا بالسلاح"، بينما ترسل الدول الفردية أسلحة إلى كييف بناء على قراراتها الخاصة.

وأكد الناتو في مفهوم جديد تم تبنيه في قمة مدريد، أنه "لا يشكل خطرا" على روسيا ولا يسعى إلى المواجهة. وفي الوقت نفسه، اعتبر الحلف روسيا "التهديد الأهم والمباشر لأمن الحلفاء والسلام والاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية".