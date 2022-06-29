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بكين تردّ على «السبع»: تخلقون الانقسام والخصومات (الاخبار)

29
JUNE
2022
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ردّت الصين، اليوم، على اتهامات مجموعة «السبع» التي أدانت ما اعتبرته «نقصاً في الشفافية» من جانب بكين في ممارساتها التجارية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، أمام الصحافيين: «بينما يحارب المجتمع الدولي الوباء ويسعى جاهداً لإنعاش الاقتصاد، فإنّ مجموعة الدول السبع ليس فقط لا تلتزم بالوحدة والتعاون، إنما على العكس تسعى إلى زرع الانقسام وخلق خصومات بدون أيّ حس بالمسؤولية أو مبدأ أخلاقي».
واستخدم قادة مجموعة «السبع» (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا)، أمس، لغة هجومية حيال الصين، في بيانهم الختامي عند انتهاء قمة استمرت ثلاثة أيام في ألمانيا.
كما أعربت المجموعة عن قلقها حيال حقوق الإنسان في الصين، وندّدت أيضاً بالممارسات التجارية «غير الشفّافة والمشوّهة للسوق» من جانب بكين.
وفي البيان الختامي، قال قادة مجموعة «السبع» أيضاً إنهم يريدون «تعزيز التنويع ومقاومة الإكراه الاقتصادي وخفض التبعيات الاستراتيجية» تجاه العملاق الآسيوي.
وجاءت هذه الانتقادات قبل ختام قمة حلف «شمال الأطلسي» في إسبانيا، والتي اعتبرت أنّ الصين تشكل «تحدّياً» لمصالح دول «الأطلسي» وأمنها وذلك في خريطة الطريق الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها.

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