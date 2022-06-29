living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

معدل البطالة يتراجع في روسيا إلى أدنى مستوى تاريخي له

29
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت هيئة الإحصاء الروسية "روستات"، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة في روسيا انخفض إلى أدنى مستوى تاريخي جديد بلغ 3.9 بالمئة، وذلك بعد أن كان الحد الأدنى للبطالة 4% في نيسان/ أبريل الماضي.
موسكو - سبوتنيك. وتشير بيانات "روستات" : "في أيار/ مايو 2022 ، تم تصنيف 2.9 مليون شخص في سن 15 عامًا فأكثر على أنهم عاطلون عن العمل (وفقًا لمنهجية منظمة العمل الدولية). وبلغ معدل البطالة بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر في شهر أيار/ مايو 3.9 بالمئة (دون استثناء العامل الموسمي)".
وأضافت أنه بنهاية أيار/ مايو 2022 ، تم تسجيل 0.9 مليون مواطن عاطل عن العمل في أجهزة خدمة التوظيف، بينهم 0.7 مليون لا يعمل، بما في ذلك 0.5 مليون شخص حصلوا على إعانات بطالة. ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 851 ألف شخص مقارنة بـ847 ألف شخص في نهاية نيسان/أبريل الماضي.
وتسعى روسيا من خلال برنامج "تعزيز عمالة السكان" الحكومي، إلى تهيئة الظروف لتكوين ثقافة العمل الآمن وزيادة فعالية التدابير الرامية إلى الحفاظ على حياة وصحة الموظفين.
ووفقًا لقرار حكومي نُشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت، في وقت سابق، لا ينبغي أن يكون مستوى البطالة المسجلة في روسيا بحلول عام 2030 أعلى من 1%،

Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout