RS-28 Sarmat: سلاح الردع النووي النهائي! (الدفاع العربي)

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سارمات RS-28 Sarmat هو صاروخ عابر للقارات يعمل بالوقود السائل ويحمل الرمز RS-28. تم بالفعل إجراء آخر إختبار إطلاق ناجح قبل دخوله الخدمة.

يختلف الطراز الجديد عن سابقه “SS-18 Satan” ليس فقط من خلال وزنه المنخفض بشكل ملحوظ ، ولكن أيضًا بمداه البالغ 18000 كم ، مما يسمح له بمهاجمة أي نقطة على هذا الكوكب.

لديه القدرة على حمل ما لا يقل عن 15 رأس حربي منفصل موجه بشكل فردي، هذه الرؤوس حربية عنقودية ولكل منها قوة تتراوح بين 150 و 300 كيلوطن.



يمكنه أيضًا حمل ما يصل إلى 3 صواريخ من طراز أفانغارد التي تفوق سرعتها سرعة الصوت (فرط صوتية) حيث يمكن أن تصل إلى هدفها بسرعة 27000 كيلومتر في الساعة (تنفصل هده الصواريخ عن الصاروخ الأصلي في مرحلة معينة من الرحلة لتهاجم أهدافها بسرعة تفوق سرعة الصوت بحوالي 25 مرة) حيث تتفوق بأداءها على أي نظام دفاع مضاد للصواريخ موجود (يستحيل اعتراضها).

قادر على محو الساحل الشرقي الأمريكي

في مقابلة مع التلفزيون الروسي ، ناقش الضيف أليكسي زورفلوف وضع الحرب مع زميله المشرّع ومضيف البرامج الشهير يفغيني بوبوف. زعم بوبوف أن صاروخين فقط من صواريخ سارمات الروسية ، والمعروفين في الغرب باسم “الشيطان 2” ، يمكن أن يمحوا الساحل الشرقي.

ومضى يقول إن الكرملين يمكن أن يدمر الساحل الغربي بزوج آخر من الصواريخ. وأضاف: “اربعة صواريخ ولن يتبقى شيء”. في مقابلة منفصلة ، صرح زورفلوف أن صاروخ سارمات سيحول الولايات المتحدة إلى “رماد نووي” إذا كانوا يعتقدون أن روسيا لا ينبغي أن تكون موجودة.

وبالمثل ، صرح ديمتري روجوزين أن الصواريخ يمكن أن تدمر مناطق واسعة من الولايات المتحدة قبل أن يهدد المملكة المتحدة ويدعي أن الصاروخ قد يصل إلى أهداف بريطانية في 200 ثانية.

تتضمن معظم هذه التهديدات صاروخ “نهاية العالم” الشيطان 2 ، والذي يقال إنه قادر على حمل رؤوس حربية بخمسين ضعف قوة تدمير قنبلة هيروشيما.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن جون إراث ، كبير مديري السياسات في مركز الحد من التسلح وعدم الانتشار ، قوله: “لطالما كان لدى روسيا عدد كبير من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي يمكن أن تضرب الولايات المتحدة وأوروبا”.

وقال إراث إن تهديدات بوتين الأخيرة مقلقة أكثر من السلاح نفسه. وأضاف إراث: “يجب أن نكون قلقين للغاية بشأن ممارسة توجيه التهديدات كأداة للسياسة الروسية [التي] تكتسب رواجًا”.