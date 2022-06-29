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مونديال 2022: ماذا جاء في إعلان قطر عن الحجوزات على أماكن الإقامة؟

29
JUNE
2022
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أكّد مدير قسم السكن في اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم لكرة القدم في قطر عمر الجابر يوم الثلاثاء 29 حزيران – يونيو 2022 أن الحجوزات لم تكتمل بعد في الفنادق والغرف المخصصة للمشجعين وأنها قد تصل لذورتها في أيلول/سبتمبر.
وفيما تطرح أسئلة حول أعداد الغرف المتاحة في الإمارة الصغيرة خلال البطولة التي تستمر من 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر، قال الجابر إن عدد الحجوزات يبلغ "أكثر من 250 ألفا".
وتابع ان هناك "أكثر من 100 ألف غرفة متاحة حاليا" لكن هذا العدد يجب أن يصل في نهاية المطاف إلى "130 ألفا أو 140 ألفا".
وعادة ما يحجز المشجعون أماكن إقامتهم بأنفسهم، لكن نظرًا لصغر حجم قطر وقدرتها الفندقية المحدودة، يتم تقديم معظم أماكن الإقامة على منصة رسمية محجوزة لحاملي التذاكر ويديرها منظمو البطولة.
وبينما اضطرت البلاد إلى بناء العديد من المساكن الدائمة والموقتة لمونديال 2022، قال الجابر إنّ 85 بالمئة من المواقع قد اكتملت وأن آخرها سيكون "في نهاية آب/أغسطس".
وبحسب الجابر، سيتم إغلاق قطر أمام الزوار الذين لا يحملون تذاكر المباريات. وبعد مرحلتي البيع الأوليين، بلغ عدد التذاكر المباعة 1,2 مليون تذكرة.

راديو مونت كارلو
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