ماذا دار في اللقاء الذي جمع وفد طالبان بالمبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان في قطر؟

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قالت وزارة الخارجية الأفغانية بقيادة طالبان، اليوم الأربعاء، إن حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الإرهاب) أرسلت وفدا من كبار المسؤولين إلى قطر للقاء الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان توماس ويست.

وقال المتحدث باسم الوزارة حافظ أحمد في تغريدة: "غادر إلى قطر وفد من كبار المسؤولين برئاسة وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي يرافقه مسؤولون من وزارة المالية والبنك المركزي الأفغاني. وزارة الخزانة الأمريكية. بالإضافة إلى القضايا السياسية، سيركز الاجتماع على القضايا الاقتصادية والمصرفية".

وقالت صحيفة واشنطن بوست، أمس الثلاثاء، إن مسؤولي الإدارة الأمريكية وممثلي طالبان بدأوا في تطوير آلية من شأنها أن تسمح للحكومة في كابول باستخدام احتياطياتها البنكية المجمدة للتغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية وتجنب كارثة إنسانية في البلاد.

ووصلت طالبان إلى السلطة في أغسطس/ آب 2021، وأطاحت بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة بينما كانت القوات الأجنبية تغادر البلاد. وفي فبراير/ شباط، جمد الرئيس الأمريكي جو بايدن 7 مليارات دولار من الأصول السيادية الأفغانية المحفوظة في المؤسسات الأمريكية.

كانت الخطة هي استخدام نصف الأموال لتقديم المساعدة الإنسانية للأفغان، بينما سيبقى النصف الآخر في الولايات المتحدة ويتم توزيعه كتعويض مالي لأسر ضحايا الهجمات الإرهابية، بما في ذلك هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، 2001، في نيويورك.