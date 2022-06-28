living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إيطاليا: أوروبا بحاجة إلى "خطط طوارئ" في حالة توقف إمدادات الغاز الروسي تماما

28
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الثلاثاء، إن مخزونات الاتحاد الأوروبي من الغاز تتزايد حيث تتطلع الكتلة إلى موردين آخرين غير روسيا، لكنه شدد على ضرورة أن يكون لدى المنطقة خطط طوارئ في حالة خفض موسكو للإمدادات.
وأضاف: "يجب أن تكون هناك - خاصة إذا قررت روسيا خفض الإمدادات بالكامل - خطط طوارئ، لكن مخزونات (الغاز) تزداد بشكل جيد، ووصلنا إلى مستوى جيد، وإذا أكملنا المخزونات، فسنكون قادرين على إدارة هذا الانتقال إلى الوقت الذي سنكون فيه مستقلين تماما عن الغاز الروسي".
وأشار دراغي في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، إلى أن أوروبا نفذت إجراءات لمعالجة التداعيات الاقتصادية للصراع بما في ذلك تنويع مورديها والاستثمار في أشكال الطاقة المتجددة.
وقال: "لقد ذهبنا إلى كل مكان (لموردين آخرين)، وقمنا باستبدال قدر كبير من الغاز الروسي". وأشار إلى أن 40% من إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي جاءت من روسيا العام الماضي، لكنها انخفضت الآن إلى 25%.
ولفت دراغي أيضا إلى أن الركود في أوروبا بسبب الوضع في أوكرانيا ليس توقعا فوريا، قائلا: "في الوقت الحالي، يتباطأ اقتصاد منطقة اليورو ولكننا لا نتوقع حدوث ركود الآن. الاقتصاد الإيطالي في الواقع يسير بشكل أفضل مما توقعنا قبل شهرين".
خفضت موسكو إمدادات الغاز إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المستوردان الكبيران ألمانيا وإيطاليا، وأوقفت الشحنات إلى أعضاء آخرين، مثل بولندا وفنلندا. يرجع ذلك إلى خليط من العوامل اللوجستية غير المواتية وعمليات الصيانة، إلى جانب رفض بعض الدول سداد قيمة الغاز بالروبل الروسي

Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout