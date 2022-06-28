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الكرملين: الحرب يمكن أن تنتهي في يوم واحد

28
JUNE
2022
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أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن هجومه في أوكرانيا سينتهي في يوم واحد "عندما تستسلم السلطات والجيش الأوكرانيين".

وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أمام الصحافيين "يمكن للجانب الأوكراني إنهاء (النزاع) في غضون يوم واحد. يجب إصدار أوامر للوحدات القومية بإلقاء السلاح، ويجب إصدار أوامر للجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم، ويجب تنفيذ كل الشروط التي وضعتها روسيا. حينها سينتهي كل شيء خلال يوم واحد".

ولم يتم تحديد مهلة أو جدول زمني من الجانب الروسي، بحسب بيسكوف الذي أوضح "نحن نتوجه بالنظر إلى تصريحات رئيسنا".

وأكد بيسكوف مجدداً أن "العملية العسكرية الخاصة تسير وفقا للخطة"، مستخدما التعبير الرائج في روسيا عند التحدث عن الهجوم على أوكرانيا.

وتأتي تصريحات بيسكوف رداً على كلام أدلى به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أمام قادة دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي طالبها "ببذل قصارى جهدها" لوضع حد للنزاع الذي تشهده بلاده قبل نهاية العام.

وبدأت روسيا هجوما عسكريا واسع النطاق على أوكرانيا في 24 فبراير بهدف معلنة اعتبرتها موسكو تتعلق بـ"نزع السلاح" ومن أجل "اجتثاث النازية" في أوكرانيا وحماية السكان الناطقين بالروسية فيها، على حد تعبيرات النظام الروسي.

وحاولت في البداية غزو كييف لكن مقاومة القوات الأوكرانية أجبرتها على التراجع. ومنذ ذلك الحين ركزت موسكو هجومها على شرق أوكرانيا حيث تتقدم ببطء.

ومفاوضات السلام متوقفة منذ أسابيع، ويتبادل الطرفان الاتهامات بإفشالها.

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