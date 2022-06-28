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وضع سقف لسعر النفط الروسي...على طاولة مجموعة السبع

28
JUNE
2022
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اشارت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، الثلاثاء، إلى انها اتفقت على دراسة حظر نقل النفط الروسي الذي يباع فوق سقف سعري معين.

وقال زعماء مجموعة السبع في بيان: “ندعو جميع الدول التي تشاركنا الرأي إلى التفكير في الانضمام إلينا في إجراءاتنا”.

وتابع البيان: “أما بالنسبة للنفط، سننظر في عدد من الإجراءات، بما في ذلك خيارات لإمكانية فرض حظر شامل على جميع الخدمات التي تسمح بالنقل البحري للنفط الخام الروسي ونقل المنتجات النفطية الروسية في جميع أنحاء العالم، حتى يتم شراء النفط بسعر أو أقل من السعر المتفق عليه بالتشاور مع الشركاء الدوليين”.

في الوقت نفسه، يؤكد بيان القمة، أنه أثناء دراسة مثل هذا النوع من التدابير، ستنظر دول مجموعة الـ7 أيضاً في آليات للتخفيف من عواقب الإجراءات التقييدية من أجل ضمان أنّ “البلدان الأكثر ضعفاً وتضرراً ستحتفظ بالوصول إلى أسواق الطاقة، بما في ذلك من روسيا”.

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