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رغم تلقيه 6 تطعيمات.. وزير الصحة التايلاندي يعود إلى بلاده من أوروبا مصابا بكورونا

28
JUNE
2022
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أصيب أنوتين تشارنفيراكول، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة التايلاندي بفيروس كورونا بعد عودته من أوروبا، وفق ما أعلنته وزارة الخدمات الصحية بالمملكة.    
 
وكان وزير الصحة التايلاندي مع وفد في فرنسا في 20-21 يونيو وفي سويسرا في 21-24 يونيو. ولدى عودته إلى تايلاند في 26 يونيو، شعر بألم في عضلاته وحنجرته، وحين أجرى اختبارا لفيروس كورونا، تبين أنه إيجابي، وتلقى نصيحة من الأطباء بعزل نفسه لمدة أسبوع لتلقي العلاج.
 
يشار إلى أن وزير الصحة التايلاندي أصبح في 28 فبراير 2021، أول شخص في بلاده يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا. وفي 13 يونيو من هذا العام، تلقى تشارنفيراكول اللقاح السادس من فايزر.
 
وتم في تايلاند التي يبلغ عدد سكانها 69.6 مليون نسمة، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 13 يناير 2020. وأبلغت وزارة الصحة الثلاثاء، عن إصابة 1.7 ألف شخص و13 حالة وفاة يوميا.
 
وتجاوز في الوقت الحالي العدد الإجمالي للمصابين 4.51 مليون، كما تعافى أكثر من 4.46 مليون شخص، وتوفي 30.6 ألف مريض، وتم تطعيم أكثر من 53 مليون شخص بشكل كامل في البلاد.
روسيا اليوم
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