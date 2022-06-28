مجموعة السبع تخصص 5 مليارات دولار للمساعدة في ضمان الأمن الغذائي

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الأمريكية أن دول مجموعة السبع خصصت 5 مليارات دولار لضمان الأمن الغذائي.

ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن قادة دول مجموعة السبع سيتعهدون بتوفير هذا المبلغ للمساعدة في حل مشاكل إمدادات الغذاء التي يعاني منها العالم لأسباب أبرزها الأزمة الأوكرانية.

وعقدت مجموعة دول السبع قمة على مقربة من منتجع جارمش بارتنكيرشن بولاية بافاريا الألمانية، انطلقت من اجتماعاتها يوم 26 يونيو الجاري وستستمر حتى اليوم الثلاثاء.

وحضر القمة المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورؤساء وزراء بريطانيا وكندا وإيطاليا واليابان.