living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الولايات المتحدة.. شركة تقف وراء منصة Truth Social تخضع للتحقيق الفدرالي

28
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يحقق المدعون الفدراليون بالشركة التي تقف وراء منصة Truth Social للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للتأكد فيما إذا كانت الشركة أو مديروها قد انتهكوا القوانين الفيدرالية.
 
وتراجعت أسهم شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، المعروفة باسم Digital World Acquisition Corporation، بنسبة 9 في المائة في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، بعد أن قدم الرئيس التنفيذي باتريك أورلاندو بيانا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات للإبلاغ عن أن الشركة، التي تسعى إلى الاندماج مع مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا التابعة للرئيس السابق، مذكرة استدعاء من قبل هيئة محلفين فيدرالية كبرى في المنطقة الجنوبية من نيويورك.
 
وقال أورلاندو إن مذكرات الاستدعاء تبدو وكأنها "تسعى إلى الحصول على مستندات ومعلومات مختلفة"، تشبه إلى حد كبير مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى الشركة في وقت سابق من هذا العام، فضلا عن المستندات المتعلقة بملفات الشركة السابقة في هيئة الأوراق المالية والبورصات.
 
تتحرى هيئة تنظيم الأوراق المالية في الولايات المتحدة عما إذا كان التنفيذيون في الشركة قد انتهكوا القوانين التي تحظر المفاوضات بين الشركة وشركة التكنولوجيا التي يملكها ترامب قبل الإعلان عن الصفقة بين الشركتين في أواخر عام 2021.
 
وكانت أسهم الشركة ارتفعت بأكثر من 400% بعد أن أعلن ترامب عن الصفقة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout