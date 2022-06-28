الولايات المتحدة.. شركة تقف وراء منصة Truth Social تخضع للتحقيق الفدرالي

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يحقق المدعون الفدراليون بالشركة التي تقف وراء منصة Truth Social للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للتأكد فيما إذا كانت الشركة أو مديروها قد انتهكوا القوانين الفيدرالية.

وتراجعت أسهم شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، المعروفة باسم Digital World Acquisition Corporation، بنسبة 9 في المائة في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، بعد أن قدم الرئيس التنفيذي باتريك أورلاندو بيانا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات للإبلاغ عن أن الشركة، التي تسعى إلى الاندماج مع مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا التابعة للرئيس السابق، مذكرة استدعاء من قبل هيئة محلفين فيدرالية كبرى في المنطقة الجنوبية من نيويورك.

وقال أورلاندو إن مذكرات الاستدعاء تبدو وكأنها "تسعى إلى الحصول على مستندات ومعلومات مختلفة"، تشبه إلى حد كبير مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى الشركة في وقت سابق من هذا العام، فضلا عن المستندات المتعلقة بملفات الشركة السابقة في هيئة الأوراق المالية والبورصات.

تتحرى هيئة تنظيم الأوراق المالية في الولايات المتحدة عما إذا كان التنفيذيون في الشركة قد انتهكوا القوانين التي تحظر المفاوضات بين الشركة وشركة التكنولوجيا التي يملكها ترامب قبل الإعلان عن الصفقة بين الشركتين في أواخر عام 2021.

وكانت أسهم الشركة ارتفعت بأكثر من 400% بعد أن أعلن ترامب عن الصفقة.