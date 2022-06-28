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الولايات المتحدة وتايوان تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية

28
JUNE
2022
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عقدت السلطات الأميركية وممثلو الإدارة التايوانية مشاورات في واشنطن بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير التجارة وتعزيز الابتكار.


ووفق ما نقلته "تاس" عن بيان أصدره مكتب المندوبة الأمريكية في المحادثات التجارية كاثرين تاي، "تتمتع الولايات المتحدة وتايوان بعلاقة تجارية واستثمارية طويلة الأمد تقوم على القيم المشتركة. ستفتح هذه المبادرة فرص السوق، وتحفز الابتكار وتخلق نموا اقتصاديا شاملا لعمالنا وشركاتنا".

وخلال المشاورات، "أكد الجانبان مجددا على اهتمامهما المشترك بتطوير طرق ملموسة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة وتايوان".

وفي وقت سابق، حذرت سلطات جمهورية الصين الشعبية من العواقب الوخيمة لمحاولة انتزاع تايوان من البلاد. وقال وزير الدفاع الصيني وي فنغي إنه في حالة التعدي على وحدة أراضي الصين، فإن البلاد ستقاتل حتى النهاية.

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