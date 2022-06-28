أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي عن استعداده للرد “بضربة” على تهديد محتمل من بريدنيستروفيه (ترانسنيستيريا)، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيسة المولدوفية مايا ساندو.

وردا على سؤال حول احتمال وجود تهديد لأوكرانيا من بريدنيستروفيه، حيث تتمركز قوات حفظ السلام الروسية، قال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره مكتبه: “لقد أثرنا هذه المسألة اليوم مع السيدة الرئيسة، حول المخاطر. لن أقول الضربات من بريدنيستروفيه ضد أوكرانيا. إذا حدث هذا، فأعتقد أن هذا خطأ عالمي. نتلقى إشارة أو أخرى، نتلقى بعضا، إنها غير سارة”.

وقال زيلينسكي “لكن يجب أن يعرف هؤلاء الأشخاص الموجودين في الإقليم المولدوفي المحتل مؤقتا في بريدنيستروفيه. بالنسبة لنا، لن تكون هذه ضربة، بل صفعة على الوجه، وسنرد بضربة”.

وفي وقت سابق، كشف ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، عن رغبة كييف الشديدة في فتح جبهة عسكرية في ترانسنيستريا، مؤكدا ان مثل هذا التطور للأحداث سيكون “نهاية مولدوفا”.