الناتو يعلن تعزيز قواته ذات الجاهزية العالية على تخوم روسيا إلى “أكثر من 300 ألف” عنصر

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أعلن الأمين العام لحلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ أن الحلف سيعزز قواته ذات الجاهزية العالية إلى “أكثر من 300 ألف” عنصر من هذه القوات.

ووصف ستولتنبرغ الاجتماع الذي سيعقده الخلف في مدريد هذا الأسبوع بأنه سيكون قمة “تحولية”، مبينًا أن “الحلفاء سيعززون بعض تشكيلات مجموعاتهم القتالية على طول الجناح الشرقي للحلف، وحدات تكتيكية قوامها 3000-5000 جندي، وسيرفعون أعداد الجهوزية العالية إلى أكثر من 300000”.

وأوضح أنه “بالإضافة إلى ذلك، سيتم نقل المزيد من الأسلحة الثقيلة بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي إلى الأمام، وسيتم تخصيص القوات مسبقًا للدفاع عن أعضاء معينين في الناتو على الحافة الشرقية المكشوفة للتحالف”، مشيرًا إلى أن “هذا يشكل أكبر إصلاح لدفاعنا الجماعي وردعنا منذ الحرب الباردة”.