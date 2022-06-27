زاخاروفا: الحكومة البريطانية “تجهز” شعبها لحرب نووية مع روسيا لإخفاء انهيار المملكة

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الحكومة البريطانية تسعى لترهيب سكان البلاد بحرب نووية وشيكة مع روسيا من أجل صرف انتباههم عن المشاكل السياسية الداخلية.

وأوضحت زاخاروفا أن الحومة البريطانية تحاول من خلال هذه التصريحات صرف انتباه الشعب عن المشاكل السياسية الداخلية، على وجه الخصوص، وعن انهيار المملكة.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في “تيليغرام”: “لا تتعب المؤسسة البريطانية من الاستعداد لنهاية العالم النووية، حيث تخترع تصريحات غير موجود تنسبها لروسيا حول هذا الموضوع”.

وقالت زاخاروفا: “هذا موضوع مناسب، يهدف إلى صرف الانتباه عن الانهيار السياسي الداخلي للمملكة البريطانية في ضوء المؤامرات التي لا تنتهي والأزمات وفضائح الفساد ببساطة”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اعتبر خلال لقائه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ألمانيا، أن محاولات تسوية النزاع في أوكرانيا الآن ستساعد على عدم الاستقرار في العالم.