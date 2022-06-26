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قتيل وثلاثة جرحى في عملية طعن في كندا

26
JUNE
2022
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لقي رجل حتفه ونُقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى في ساعة مبكرة من صباح الأحد في مونتريال بعد أن طعنهم شاب يبلغ 26 عاما بآلة حادة، وفق ما أعلنت الشرطة الكندية. 
وأوضحت الشرطة في ثاني أكبر مدن كندا أنها استجابت لمكالمة طوارئ في الساعة 06,50 صباحا (10,50 ت غ) "بخصوص رجل في أزمة" في شقة بوسط مدينة مونتريال.    

وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه به "طعن بأداة حادة" والدته وزوجها ثم طعن شخصا آخر في شقة مجاورة وكذلك حارس عمارة حاول التدخل.
     
وتوفي زوج الأم البالغ 72 عاما في مكان الحادث بينما نُقل الجرحى الثلاثة إلى المستشفى حيث لا يزال أحدهم في حالة حرجة.

وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في مكان الحادث.
      
وشهدت كندا مؤخرا زيادة في عدد الهجمات العنيفة وحوادث القتل الجماعي التي خلفت 43 قتيلاً و38 جريحًا منذ عام 2017.
      
ومن بين تلك الحوادث هجوم بالدهس نفذه سائق شاحنة ضد عائلة مسلمة في لندن بمقاطعة أونتاريو، وهجوم بإطلاق النار نفذه رجل في نوفا سكوتيا، وهجوم بالدهس استهدف مارة في تورنتو، وقتل ستة مصلين بالرصاص في مسجد بمقاطعة كيبيك.

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