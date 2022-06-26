أنقرة: العقوبات ضد روسيا ستضرب في المقام الأول الاقتصاد التركي ونحن لا نريد ذلك

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أكد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن تركيا لن تنضم إلى العقوبات ضد روسيا، انطلاقا من مصالحها الاقتصادية.

وقال قالن: "لقد صرحنا أننا لن ننضم إلى العقوبات. انطلاقا من مصالحنا الاقتصادية، فنحن نعتمد على مصادر الطاقة الخارجية. وأعلنا موقفنا للغرب بشكل صريح، وهناك تفاهم. العقوبات ضد روسيا ستضرب أولا وقبل كل شيء الاقتصاد التركي، ونحن لا نريد ذلك بالطبع".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق أن بلاده لن تشارك في العقوباتِ المفروضة على روسيا. مؤكدا أنه يمكن أن تكون بلاده إحدى الدول الضامنة لأمن أوكرانيا.