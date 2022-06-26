مقتل شخص وفقدان آخر في حريق عبارة وسط الفلبين

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لقي شخص مصرعه وفقد آخر إثر حريق اندلع على متن عبارة وسط الفلبين اليوم.

ونقلت اسوشيتد برس عن مسؤولين في خفر السواحل قولهم: إن الحريق أصاب السفينة “ماما ماري كلوي” بالقرب من قريتين ساحليتين في مقاطعة بوهول ما أسفر عن مقتل شخص وفقد آخر بينما تم إنقاذ الباقين.

وأوضح المسؤولون أن العبارة التي تقل ثمانية من أفراد الطاقم و157 راكباً من بينهم 15 طفلاً كانت في طريقها إلى مقاطعة ليتي الشرقية من بوهول عندما اندلع الحريق.

وتعد حوادث البحر شائعة في أرخبيل الفلبين بسبب العواصف المتكررة والقوارب التي لا تتم صيانتها بشكل جيد إضافة إلى عامل الاكتظاظ وضعف إنفاذ لوائح السلامة ففي كانون الأول 1987 غرقت العبارة “دونا باز” بعد اصطدامها بناقلة وقود ما أسفر عن مقتل أكثر من 4300 شخص في أسوأ كارثة بحرية في العالم.