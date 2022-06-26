تركيا: السويد وفنلندا لم تفيا بمطالب أنقرة للانضمام إلى الناتو

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قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن السلطات التركية لا ترى حتى الآن خطوات ملموسة من جانب السويد وفنلندا من شأنها أن تدفع أنقرة لإعادة النظر بموقفها بشأن دخول البلدين إلى الناتو.

وأضاف أوقطاي بحسب قناة “سي إن إن تورك”، اليوم الأحد: “نحن ننتظر إجراءات محددة من السويد وفنلندا، لكن لم يتم بعد اتخاذ خطوات ترضينا. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، وعندما نصل إليها لن تكون هناك أسئلة”.

وتابع قائلاً: “بحسب بلدنا فإن الناتو هو مظلة أمنية، وبالتالي فإن جميع الدول المشمولة في الكتلة تتحمل التزامات لحماية الحدود المشتركة. ولا نريد أن تكون الدول التي تدعم المنظمات الإرهابية داخل حدود الناتو. وهذا هو موقفنا”.

وسبق للسلطات التركية أن صرحت مرارا وتكرارا بأنها لن تدعم انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو حتى تقدمان ضمانات مكتوبة لأنقرة ترفض دعم المنظمات الإرهابية.