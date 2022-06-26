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ترامب: الولايات المتحدة اهتزت بشدة لدرجة أنها أصبحت أضحوكة

26
JUNE
2022
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أشار الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب، إلى أن “الولايات المتحدة إهتزت بشدة خلال العامين الماضيين لدرجة أنها أصبحت أضحوكة”.

وهاجم في إجتماع حاشد في إلينوي، الرئيس الحالي جو بايدن وإدارته، متهما إياهم بخسارة الميزة الإقتصادية والسياسية لواشنطن على المسرح العالمي. وأوضح أن “هذا لم يعد بلدًا عظيمًا، لقد تدهور. هذا بلد به أعلى معدل تضخم منذ 40 عامًا، وأعلى أسعار وقود في التاريخ. لم تكن لدينا أبدا حالة طاقة من هذا القبيل. لم نعد مستقلين في مجال الطاقة، أو حتى دولة مهيمنة، كما كانت قبل عامين فقط”.

ولفت ترامب، إلى أنه “خلال سنوات رئاسة بايدن، فقدت الولايات المتحدة حرية التعبير والصحافة المستقلة، وواجهت زيادة حادة في الجريمة والوفيات، وطفرة في الهجرة غير الشرعية، وإنهيارًا اقتصاديًا”. وأضاف: “ربما كان الشيء الأكثر أهمية هو أنه خلال العامين الماضيين، لم يعد يتم الإستماع إلى البلاد وإحترامها. من نواح كثيرة، أصبحت أضحوكة”.

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