رئيسي: الأميركيون والأوروبيون لم يلتزموا بتعهداتهم ونكثوا العهد

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جدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعوة بلاده إلى إلغاء إجراءات الحظر الجائرة المفروضة على الشعب الإيراني.

وقال رئيسي في حوار مع القناة الأولى في التلفزيون الإيراني الليلة الماضية “إننا نسعى لإجهاض الحظر الظالم ونضعه في أولوياتنا لأنه جائر بحق الشعب الإيراني” مذكراً بأن الأميركيين والأوروبيين لم يلتزموا بتعهداتهم التي كان من المفروض أن يلتزموا بها ونكثوا العهد وعليهم أن يعودوا إليها.

ولفت رئيسي إلى أنه في الوقت الذي كان فيه التعاون جاريا بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أصدرت 15 تقريراً يؤكد عدم انحراف البرنامج النووي السلمي الإيراني عن مساره وفي ظل استمرار المفاوضات في فيينا قامت أميركا وأوروبا بتبني مشروع قرار ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية ما يشكل أمرا مستهجنا.

وجدد رئيسي التأكيد على أن متابعة المفاوضات لرفع الحظر في فيينا ستتم من منطلق القوة.