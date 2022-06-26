ماكرون يُكلف إليزابيت بورن تشكيل حكومة بحلول بداية تموز

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أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت أنّه يُجدّد ثقته في رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بعد أن كان مصيرها محلّ تكهّنات منذ أن خسر الحزب الرئاسي غالبيّته المطلقة في البرلمان إثر الانتخابات التشريعيّة في 19 حزيران.

وقال ماكرون في مقابلة مع وكالة فرانس برس إنه "قرّر تأكيد ثقته في بورن" التي كلّفها التفكير في "حكومة عمل جديدة".

وأشار الرئيس الفرنسي الذي أجرى محادثات مع بورن، إلى أنّه طلب منها أن تستطلع آراء المجموعات السياسيّة في الجمعيّة الوطنيّة الأسبوع المقبل في شأن "اتّفاق حكومي" وإمكان مشاركة هذه المجموعات في الحكومة وموقفها من التصويت على منح الثقة لبورن في 5 تموز، وكذلك بشأن التصويت على موازنة الدولة في الخريف المقبل.

وقال ماكرون "لدى عودتي من قمّتَي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي، ستُقدّم لي رئيسة الوزراء مقترحات لخريطة طريق لحكومة فرنسا للأشهر المقبلة والسنوات المقبلة، وكذلك لتكوين حكومة عمل جديدة في خدمة فرنسا" سيجري تشكيلها في الأيّام الأولى من تمّوز.

وقد ينضمّ إلى هذه الحكومة ممثّلو القوى السياسيّة المستعدّة للتعاون مع الغالبيّة.