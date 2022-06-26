ظلت عالقة 10 سنوات.. مراهق يخرج "مفاجأة" من أنفه

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نسمع بين الحين والآخر أخبارا عن ابتلاع أطفال لعملات معدنية تم استخراجها لاحقا، إلا أن قصة المراهق عمير قمر البالغ من العمر 14 عاما تعد الأغرب على الإطلاق.

وتمكن قمر من إخراج عملة معدنية من فئة الخمسة بنسات من أنفه بعدما ظلت عالقة هناك لقرابة 10 سنوات.

وبحسب الفتى فإن العملة علقت في أنفه عندما كان في الرابعة من عمره، حيث أدخلها وهو يلعب، وظلت عالقة في تجويف الأنف.

ولم ينجح الأطباء وفق والدة قمر في اكتشاف وجود جسم معدني في الأنف رغم زياراتها المتعددة للمراكز الطبية، بعدما اشتكى الفتى من صعوبة في التنفس أثناء لعبه كرة القدم.

وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن قمر، فإنه شعر مؤخرا بألم في أنفه، الأمر الذي جعله يغلق إحدى فتحات أنفه وينفخ بقوة، ليتفاجأ بخروج العملة المعدنية.

وتعليقا على هذه الحادثة الغريبة، قال البروفيسور كلير هوبكنز استشارية الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى سانت توماس بلندن: "يمكن أن تسد الأجسام الغريبة الكبيرة يمكن أن تسد الأنف أو تسبب مشاكل في الجيوب الأنفية، بينما الأجسام الغريبة الصغيرة مثل عملة معدنية، قد تبقى في تجويف الأنف لسنوات عديدة قبل ظهورها، وغالبا مع تقشر أو إفرازات من جانب واحد".