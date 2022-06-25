أردوغان: ننتظر من ستوكهولم رفع حظر بيع الأسلحة المفروض على تركيا

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أعلنت الرئاسة التركية، عن اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون، مشيرة إلى أنّ “الرئيس التركي أكد لرئيسة وزراء السويد، أن على ستوكهولم أن تتخذ خطوات وخصوصا في مكافحة الإرهاب”، مشددًا على أن “تركيا تنتظر من ستوكهولم رفع حظر بيع الأسلحة المفروض على أنقرة”.

ورغم المحادثات التي جرت الاثنين الماضي في بروكسل بين تركيا والسويد وفنلندا، فإن الأمل في العضوية السريعة لستوكهولم وهلسنكي في الحلف بدأ يتلاشى، وذلك قبل أسبوع من قمة التحالف، إذ تتّهم تركيا البلدين، وخصوصاً السويد، بإيواء ناشطين من حزب “العمال الكردستاني” الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة “ارهابية”.