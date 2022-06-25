الشرطة الألمانية تتوقع احتجاجات حاشدة عشية قمة مجموعة السبع

A + A -

أفادت وكالة “أسوشتد برس” بأن الشرطة الألمانية تتوقع أن تجري في ميونيخ السبت احتجاجات يشارك فيها 20 ألف شخص على الأقل، وذلك عشية إجراء قمة مجموعة السبع في 26-27 حزيران الجاري.

وستجذب الشرطة 18 ألف موظف لضمان الأمن أثناء هذه الاحتجاجات.

ومن المتوقع أن يشارك في الاحتجاجات 50 مجموعة مناهضة للعولمة تطالب بالتخلى عن استخدام الوقود الأحفوري وتعزيز مكافحة المجاعة والعدالة الاجتماعية والحفاظ على التنوع البيولوجي للكوكب.

ونقلت وكالة “أسوشتد برس” عن ممثل منظمة “Oxfam” الخيرية، توبياس خاوسشيلد: “نحتاج إلى إجراءات معنية لمكافحة الأزمات الحالية العديدة. يعني ذلك أنه يجب على مجموعة السبع أن تعمل بسرعة. يجب عليها أن تكافح المجاعة وعدم المساواة والفقر”.