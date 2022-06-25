الخارجية الفلسطينية: لا يمكن السكوت عن جرائم الاحتلال والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل

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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً فلسطينيا فجر اليوم في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة لحماية الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال.

وأوضحت الخارجية في بيان نقلته وكالة وفا أن جريمة إعدام الشهيد الفتى عبد الله محمد حماد 16 عاماً استمرار لمسلسل القتل اليومي الذى يمارسه الاحتلال ومستوطنوه بأشكاله المختلفة مشددة على أنه لا يمكن السكوت عن تلك الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وكان الفتى الفلسطيني حماد استشهد برصاص قوات الاحتلال في رام الله بعد اعتقاله وإصابته بجروح خطيرة.