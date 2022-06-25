living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شي جينبينغ سيشارك باحتفال ذكرى عودة هونغ كونغ إلى الصين

25
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سيشارك الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة المقبل في الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لإعادة هونغ كونغ إلى بكين، وسيحضر تولي حكومتها السادسة السلطة في تعبير عن الدعم للرئيس التنفيذي الجديد للمنطقة المكلف تعزيز سلطة بكين في المستعمرة البريطانية السابقة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن "الرئيس شي جينبينغ سيحضر اجتماعا للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لعودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم".

وفي حال مشاركته شخصيا في الاحتفال، ستكون هذه أول رحلة له خارج الصين القارية منذ بداية جائحة كوفيد-19. لكن لم تحدد وكالة الأنباء ولا سلطات هونغ كونغ صراحة ما إذا كان رئيس الدولة سيذهب إلى المدينة أو يشارك عبر الفيديو.

حفل تنصيب

وأضافت الوكالة أن شي، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية أيضا، سيحضر كذلك حفل تنصيب الحكومة السادسة لـ"منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة".

ويشارك الرؤساء الصينيون عادة في مراسم تنصيب الرؤساء التنفيذيين الجدد للمنطقة شبه المستقلة التي زارها شي في 2017 لحضور أداء رئيسة السلطة المنتهية ولايتها كاري لام القسم.

وستشكل الزيارة الرئاسية تأكيداً لعودة سلطة بكين على هونغ كونغ بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية.

وسيؤدي جون لي ووزراؤه اليمين في الأول من تموز/يوليو وهو اليوم الذي يقع في منتصف فترة الحكم الذاتي الممنوح لهونغ كونغ على مبدأ "دولة واحدة ونظامان". ويفترض أن تستمر هذه الفترة حتى 2047.

وكانت بكين وعدت بعدم تغيير هذا النظام السياسي الليبرالي في هونغ كونغ لمدة خمسين عاما.

لكن قانون الأمن القومي الذي فُرض بعد الاحتجاجات الضخمة والعنيفة أحيانًا المؤيدة للديموقراطية في 2019 قمع أي أصوات معارضة وأرسل العديد من شخصيات المعارضة إلى السجن.

وخصص تعديل في قانون الانتخابات كل المقاعد في المجلس التشريعي لسكان هونغ كونغ الذين يمكن تصنيفهم على أنهم "وطنيون".

جون لي

وأشرف جون لي الذي سيؤدي اليمين كرئيس تنفيذي جديد الجمعة، على رد الشرطة المثير للجدل على الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية في 2019.

وقد أعرب عن سعادته بمشاركة الرئيس الصيني في أداء اليمين وشكر شي على "اهتمامه ودعمه" لهونغ كونغ. وقال في بيان السبت "هونغ كونغ تمر بمرحلة حاسمة للانتقال من الفوضى إلى الحكم ثم تدريجيا إلى الازدهار".

قال شي جينبينغ عند استقباله الرئيس الجديد للسلطة التنفيذية في هونغ كونغ في أيار/مايو إن "فصلا جديدا" يُفتح للمدينة.

وأكّد الرئيس الصيني لجون لي أنّ "الحكومة المركزية توليه ثقتها الكاملة"، مشيدا ب"شجاعته في القيام بمسؤولياته" و"مساهمته في الحفاظ على الأمن القومي والازدهار والاستقرار في هونغ كونغ".

وتسجل في هونغ كونغ التي تطبق سياسة صحية أقل صرامة من الصين القارية، نحو ألف إصابة بكورونا يوميا.

وأعلنت إصابة اثنين من كبار المسؤولين في الإدارة الجديدة لهونغ كونغ بفيروس كورونا ويخضعان للحجر الصحي حاليا.

لكن كاري لام أكدت أن الوضع "ليس مقلقا"، لأن حالات الاستشفاء قليلة.

وبسبب الفارق في السياسة الصحية بين هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، طلب من سكان هونغ كونغ الذين تمت دعوتهم للقاء المسؤولين الصينيين إلى الخضوع لحجر صحي قبل المراسم.

ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المسؤولين الحكوميين دخلوا في "فقاعة" لتقليل مخاطر الإصابة قبل مشاركتهم في مراسم تسليم السلطة.

وأعلنت بكين قبل أسبوعين أسماء الأعضاء الـ26 في الحكومة المقبلة.

وفي 2017، أمضى شي وزوجته بينغ ليوان في هونغ كونغ مدة ثلاثة أيام للاحتفال بالذكرى العشرين للتسليم.

إيلاف
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout