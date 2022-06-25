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الرئيس النيجيري يعلق على مهاجمة الكنائس ويكشف دوافعها

25
JUNE
2022
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علق الرئيس النيجيري، محمد بخاري، على الهجمات الأخيرة التي استهدفت الكنائس وأودت بحياة العشرات كاشفا عن الدوافع التي تقف وراءها.
ونقلت إذاعة "مونت كارلو" عن بخاري إدانته للهجمات على الكنائس مشيرا إلى أنها ذات دوافع سياسية وتهدف إلى إثارة توتر ديني.
وأضاف بخاري: "من المأساة التي وقعت في أوو قبل أسبوعين وهزت وطننا، إلى عمليات القتل والخطف نهاية الأسبوع في ولاية كادونا، من الواضح أن هناك مخططا من جانب أشخاص أشرار لتعريض البلاد لضغط ديني".
يذكر أن مسلحين كانوا قد هاجموا كنيسة في منطقة أوو بولاية أوندو جنوب غربي البلاد في 5 يونيو/ حزيران، ما أسفر عن مقتل 40 مصليا وإصابة 60 آخرين على الأقل، في هجوم نادر بمنطقة تعد آمنة.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، خطف مسلحون ينتمون إلى عصابة إجرامية 36 شخصا، بعد مهاجمتهم قرى عدة وكنيستين في ولاية كادونا الشمالية الغربية، كما قتل ثلاثة أشخاص في الهجوم، حسب مسؤولين محليين.
يأتي ذلك في إطار مواجه نيجيريا لتمرد جهادي مستمر منذ 13 عاما في شمال شرق البلاد، حيث تهاجم عصابات في مناطق شمالية غربية القرى وتخطف سكانها أو تقتلهم، رغم العمليات العسكرية التي يشنها الجيش ضدها.

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