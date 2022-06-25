living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الناتو: نتوقع حرب استنزاف طويلة في أوكرانيا

25
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بينما يقبل النزاع الروسي الأوكراني على الدخول في شهره الخامس، وسط غياب أي مؤشرات على حلول قريبة، كرر حلف شمال الأطلسي التنبيه من أن الصراع قد يمتد سنوات.
وقال نائب الأمين العام للحلف الدفاعي ميرتشا جيوانا خلال مؤتمر في رومانيا:" "للأسف نتوقع نزاعا طويل الأمد، وما يشبه حرب استنزاف، ستكون فيها خسائر كبيرة من الطرفين".
كما رأى أن "الحرب بين القوات الروسية والأوكرانية باتت تشهد دوراً أكبر للمدفعية"، معتبراً أنه "لا يوجد عدد كاف من القوات لدى أي طرف ليحقق انتصارا حاسما في الميدان".

قمة تاريخية
إلى ذلك، وصف جيوانا قمة الناتو في مدريد التي ستعقد في 29 و30 يونيو الجاري، بالتاريخية، بحسب ما وسائل إعلام روسية السبت.
وقال "سنعمل على تعزيز حضور الناتو في الجناح الشرقي، وسيعلن الزعماء عن الأبعاد وعن المساهمة الخاصة التي سيقدمها مختلف الحلفاء". وتابع: "أتوقع أن تكون منطقة البحر الأسود التي تتسم بأهمية حيوية واستراتيجية للناتو محل اهتمام واسع"
كما توقع مشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في القمة، مشيرا إلى ضرورة مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا.
كذلك لفت إلى أن القمة سيشارك فيها زعماء دول بعيدة عن المنطقة الأطلسية مثل اليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
يشار إلى أنه سبق لأمين عام الحلف الدفاعي ينس ستولتنبرغ، أن رجح أكثر من مرة سابقاً أن "تستغرق الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا سنوات عدة".
ومنذ انطلاق العملية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فراير الماضي اصطف الغرب، وفي مقدمته دول الناتو ضد موسكو، داعمة كييف بالسلاح والعتاد.
فيما اعتبرت روسيا أن الحلف يستعمل أوكرانيا من أجل تهديد الأمن الروسي، عبر التوسع في دول شرق أوروبا، لاسيما تلك التي كانت تحت جناح الاتحاد السوفياتي السابق.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout