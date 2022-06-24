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وزير الاقتصاد الألماني بات “أقل استحماما” على خلفية أزمة الطاقة

24
JUNE
2022
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قال نائب المستشار الألماني، وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، روبرت هابيك، إنه وسط الحاجة إلى توفير الطاقة، بدأ في تقليص وقت استحمامه.

وقال هابيك في مقابلة مع “دير شبيغل” نشرت يوم الجمعة: “أنا ملتزم بما توصي به وزارتي. لقد قللت بشكل كبير من وقت الاستحمام”. وأضاف “لكني مثال سيء. كوزير لدي راتب يحلم به الآخرون فقط.”

بالإضافة إلى ذلك، أكد وزير الاقتصاد الألماني أنه يعود إلى منزله متأخرا ويستيقظ الساعة السادسة صباحا ويغادر العمل في السابعة. و”في الشتاء، لا حاجة إلى التدفئة على الإطلاق. هذا شيء آخر حقا للأشخاص الذين يعملون عن بعد، والمتقاعدين ذوي المعاشات التقاعدية الصغيرة والعائلات”.

وعندما سئل عن المدة التي يستغرقها الاستحمام، قال هابيك: “قال زميل من هولندا مؤخرا بفخر إنهم يريدون استخدام حملة لتقليص متوسط وقت الاستحمام من 10 إلى 5 دقائق”. واختتم الوزير حديثه بالقول “كان يجب أن أضحك على هذا. لم أستحم قط لمدة خمس دقائق في حياتي. أنا أستحم بسرعة”.

بدوره، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، في تعليقه على توصية جميع سكان ألمانيا بتقليل وقت الاستحمام: “أعتقد أن الوزير أراد التحدث في هذه القضية باسمه فقط، وليس إخبار الآخرين بما يجب عليهم فعله”.

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