أوباما ينتقد قرار إلغاء حق الإجهاض: خاطئ.. ويخضع الحق الشخصي لأهواء السياسة

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أدان الرئيس الأسبق باراك أوباما قرار المحكمة العليا الأمريكية التي ألغت “الحق في الإجهاض” منهية بذلك 50 عاما من الحماية الدستورية للإجهاض.

وكتب أوباما سلسلة تغريدات عبر “تويتر” حول القرار الذي وصفه بأنه “خاطئ”، وأنه يشكل اعتداء على الحريات الشخصية.

وقال أوباما إن القرار لا يلغي سابقة قانونية عمرها 50 عاما في البلاد فحسب، بل إنه أيضا ألغى واحدا من أكثر القرارات الشخصية التي يمكن للأفراد أن يتخذوها، كما أنه أخضع ذلك القرار الشخصي لأهواء السياسيين والأيديولوجيين، الذي يعتدون على الحريات الأساسية لملايين الأميركيين”.

وكانت المحكمة الأمريكية العليا قررت اليوم إلغاء الحق في الإجهاض، وهو حق كان محميا منذ 1973.