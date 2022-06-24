living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محامية جوني ديب تأسر القلوب... أنقذت رجلاً من الموت!

24
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تصدرت محامية الممثل جوني ديب العناوين مجددا، بعد أسابيع من “شهرتها المفاجئة” بسبب ظهورها الذي أثار الأعجاب خلال المحاكمة الشهيرة، ولكن هذه المرة السبب “إنقاذ رجل من الموت”.
ووفقا لموقع “تيم إم زي”، هرعت المحامية الأميركية كاميل فاسكيز لإنقاذ رجل عانى من أزمة صحية على متن رحلة جوية، لتتصدر العناوين مجددا وتثير إعجاب الآلاف.
وقال الموقع إن فاسكيز كانت على متن رحلة “أميركان أيرلاينز” من لوس أنجلوس إلى نيويورك، عندما سقط رجل سبعيني على رأسه خلال الرحلة.
ثم طلب المضيفون المساعدة، لتنطلق فاسكيز إلى المساعدة مع صديقها الحميم. وتمكنت فاسكيز من الاتصال بزوج أختها، الطبيب، الذي أرشدها بدوره عبر الخطوات اللازمة للتحقق مما إذا كان الرجل يعاني من نوبة قلبية بسبب نزيف في المخ بعد السقوط.
حتى أن حارسها الشخصي استخدم ساعة شركة آبل الرقمية الخاصة به لمراقبة معدل ضربات قلب الرجل المسن.
بعد ذلك، تمكن الجراح الموجود على متن الطائرة من التقدم وتولي المهمة.
وأخبرت إحدى المضيفات فاسكيز أنها كانت “المرأة المعجزة” وأهدتها زجاجتي نبيذ.
وبعد الحادثة، عادت الطائرة أدراجها إلى لوس أنجلوس حتى يمكن معالجة الرجل بشكل صحيح.
يذكر أن فاسكيز (38 عاما) مثلت جوني ديب إلى جانب المحامي بن تشيو، خلال محاكمته أمام طليقته آمبر هيرد، حيث نجحت في إثبات خبرتها المهنية خلال جلسات المحكمة، أمام هيئة المحلفين والقاضي.
وأشار مراقبون إلى أن فاسكيز تميزت خلال المحاكمة بإجادة استخدامها لمهارات التواصل وأصول “الإتيكيت”، فضلا عن نبرة مخاطبتها وأسلوبها الاحترافي في التحدث أمام القاضي، الأمر الذي جعلها “شخصا مشهورا” خلال أيام قليلة.
وبفضل فاسكيز والفريق القانوني، منحت المحكمة ديب 10 ملايين دولار في دعوى التشهير ضد زوجته السابقة هيرد، وبرأته معللة قرارها بأن هيرد اختلقت الادعاءات بأن ديب قد أساء معاملتها قبل وأثناء زواجهما القصير.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout