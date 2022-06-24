الأمم المتحدة تتهم اسرائيل بقتل شيرين أبو عاقلة!

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قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، إن المفوضية خلصت إلى أن الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة قُتلت في 11 أيار بنيران القوات الاسرائيلية.



وقالت رافينا شمدساني، في مؤتمر صحفي بجنيف، "جميع المعلومات التي جمعناها - بما في ذلك من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني - تؤكد حقيقة أن الطلقات التي قتلت أبو عاقلة وجرحت زميلها علي الصمودي صدرت عن قوات الأمن الإسرائيلية، وليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين مسلحين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية".



وكانت السلطة الفلسطينية، قد أعلنت، في أواخر مايو، إن تحقيقاتها أظهرت أن شيرين تعرضت لإطلاق نار من جندي إسرائيلي فيما وصفته بالقتل العمد.

ورفضت إسرائيل هذا الاتهام وقالت إنها تواصل إجراء تحقيقاتها الخاصة. وقال الجيش الإسرائيلي من قبل إن شيرين ربما أصيبت بالرصاصة القاتلة عرضا من أحد جنوده أو من مسلح فلسطيني في تبادل لإطلاق النار.

وكانت شيرين ترتدي خوذة وسترة كتب عليها بوضوح كلمة "Press" (أي صحافة).