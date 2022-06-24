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هل وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية على لقاح "فالنيفا" المضاد لكوفيد-19؟

24
JUNE
2022
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وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية الخميس على اللّقاح المضاد لكوفيد-19، الّذي ينتجه المختبر الفرنسي- النمسوي "فالنيفا"، حيث بات سادس لقاح مضاد لفيروس كورونا يوصى به للبالغين في 27 دولة ضمن الاتحاد الأوروبي.


وتطور شركة "فالنيفا" الّتي تتخذ من مدينة نانت الفرنسية مقراً يحوي الفيروس بشكل غير مفعّل، ويُعتبر تقليدياً مقارنةً باللقاح المطور على أساس الحمض النووي الريبي المرسال(mRNA). وهذه إحدى الحجج التي طرحتها الشركة، معتبرةً أن اللقاح يمكن أن يقنع الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم بعد.

وقالت الهيئة التنظيمية الأوروبية في بيان: "إن الوكالة الأوروبية للأدوية أوصت بمنح ترخيص تسويق للقاح "فالنيفا" لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما".

وأضافت "بعد إجراء تقييم شامل، خلصت لجنة الأدوية، المخصصة للاستخدام البشري التابعة للوكالة الأوروبية للأدوية، بالإجماع إلى أن البيانات بشأن اللقاح كانت قوية وتفي بمعايير الاتحاد الأوروبي من ناحية الفعالية والأمان والجودة".

ويُذكر أن "فالنيفا" تلقت بعض النكسات بسبب اللقاح. ففي أيلول 2021، أنهت الحكومة البريطانية عقدها بعد أن طلبت 100 مليون جرعة، وهو ما شكل خيبة أمل للشركة وتسبّب في انخفاض سعر أسهمها.

وفي أيار، أفاد الاتحاد الأوروبي بدوره، الذي أبرمت معه "فالنيفا" اتفاقاً لشراء 60 مليون جرعة بحلول 2023، بأنه يعتزم إلغاء الطلبية في سياق إنتاج عالمي كبير.

رداً على ذلك، اقترحت "فالنيفا" خطة لمحاولة معالجة الوضع بطريقة مقبولة، يتوقع أن تناقشها المفوضية الأوروبية.

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