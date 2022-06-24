الولايات المتحدة.. السماح لوكالات الاستخبارات بتوظيف مستخدمي الماريجوانا

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أصدرت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي تشريعات من شأنها أن تسمح لوكالات المخابرات بتوظيف المتقدمين الذين استخدموا الماريجوانا في الماضي.

ومشروع قانون التفويض السنوي للجنة لمجتمع الاستخبارات، والذي تم إقراره بالإجماع، من شأنه أن يمنع وكالات الاستخبارات من التمييز ضد المتقدمين للوظائف على أساس الاستخدام السابق للعقار فقط، والذي أصبح الآن قانونيا لأغراض ترفيهية في 19 ولاية وواشنطن العاصمة.

والسناتور الديمقراطي رون وايدن، الذي رعى الإجراء، وصفه بأنه "تغيير منطقي لضمان أن تتمكن اللجنة من تجنيد الأشخاص الأكثر قدرة".

وقال مسؤولو الأمن القومي إن الحظر مدى الحياة على استخدام الماريجوانا قد حد من مجموعة المرشحين المؤهلين لأدوار رئيسية، لا سيما أن جذب المواهب التكنولوجية والأمن السيبراني والاحتفاظ بها أصبح أولوية متزايدة للمجتمع.