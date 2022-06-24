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أول تعليق لجونسون بعد خسارة المحافظين بالانتخابات الفرعية

24
JUNE
2022
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علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على خسارة حزبه المحافظ في الانتخابات الفرعية لاختيار نائبين جديدين بمجلس العموم، قائلا إن "الناخبين يمرون بوقت عصيب في الوقت الحالي".
 
أول تعليق لجونسون بعد خسارة المحافظين بالانتخابات الفرعيةحزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون يخسر انتخابات فرعية لاختيار نائبين جديدين
وأشار جونسون إلى أن مشاكل حزب المحافظين في استطلاعات الرأي ترجع إلى حد كبير إلى أزمة تكلفة المعيشة، وليس الشكاوى ضده كزعيم، وقال: "صحيح أننا حصلنا على بعض نتائج الصعبة في الانتخابات الفرعية، أعتقد أنها كانت انعكاسا للعديد من الأشياء ولكن علينا أن ندرك أن الناخبين يمرون بوقت عصيب في الوقت الحالي".
 
وأضاف: "أعتقد أننا كحكومة يجب أن نستمع إلى ما يقوله الناس، ولا سيما الصعوبات التي يواجهها الناس فيما يتعلق بتكلفة المعيشة والتي أعتقد أنها بالنسبة لمعظمهم هي القضية الأهم"، مشيرا إلى "أننا نواجه ضغوطا متعلقة بتكلفة المعيشة، ونشهد ارتفاعا في أسعار الوقود وتكاليف الطاقة وتكاليف الغذاء، وهذا يؤثر مباشرة على الناس".
 
وأكد جونسون أن "علينا أن ندرك أن هناك المزيد الذي يتعين علينا القيام به، وسنواصل بالتأكيد العمل لمعالجة مخاوف الناس"، كما وجه الشكر لرئيس الحزب أوليفر دودن الذي استقال بعد هذه الهزيمة.
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